Targa Florio: ritorno in pista per Andrea Nucita

La Targa Florio, un’icona del motorsport, è apprezzata da Andrea Nucita, vincitore nel 2018, che ne sottolinea l’unicità e il pubblico appassionato. Tornando come protagonista nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Nucita si prepara per affrontare nuovamente le sfide delle strade siciliane.

Nucita, l’ultimo siciliano a trionfare nella Targa Florio, sarà al centro dell’attenzione nel terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Dopo la sua vittoria storica nel 2018, il pilota di Santa Teresa Riva torna con la Hyundai i20 Rally2 di Friulmotor, gommata Michelin, navigato da Rudy Pollet. Nonostante un quarto posto al Rally del Ciocco, Nucita è determinato a brillare anche nella Targa Florio, dopo il ritiro nel Rally Regione Piemonte.

“La Targa Florio è una vera icona del motorismo mondiale”, afferma Nucita. “Il pubblico appassionato rende questa gara unica, con una conoscenza e un attaccamento senza pari”.

Riguardo alla sua vittoria del 2018, Nucita ricorda le difficili condizioni meteo e l’eccezionale sostegno dei fan. Sulla particolarità della gara, Nucita sottolinea il grip medio-basso e il manto stradale impegnativo, rendendo la Targa Florio un evento atipico nel calendario del CIAR Sparco.

Per affrontare la tappa di casa, Nucita adotta un approccio simile ad altre gare, ma con settaggi specifici per adattarsi alle sfide uniche della Targa Florio. Con fiducia nella sua Hyundai e negli pneumatici Michelin, Nucita punta a trovare un feeling ottimale per godersi la competizione.

