La Regione Siciliana finanzia 17 nuovi progetti cinematografici

La Regione Siciliana destinerà circa tre milioni e mezzo di euro per co-finanziare diciassette progetti cinematografici, tra film, documentari e cortometraggi. L’assessorato regionale dello Spettacolo e la Sicilia Film Commission hanno reso disponibili tali risorse tramite il Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, attraverso un avviso pubblico per il biennio 2024-2025.

Nel dettaglio, il finanziamento riguarderà nove produzioni tra film, film per la televisione e serie TV, sette documentari e un cortometraggio. L’assessore regionale allo Spettacolo, Elvira Amata, ha dichiarato: «Un provvedimento con il quale portiamo avanti la nostra strategia per potenziare l’industria del cinema in Sicilia. Le produzioni audiovisive nazionali e internazionali che abbiamo selezionato hanno anche l’intento di valorizzare l’immagine della nostra Isola e potranno incrementare i flussi turistici verso il nostro patrimonio culturale e architettonico. Inoltre, offrono occasioni di sviluppo e di lavoro per le imprese locali, favorendo la crescita professionale degli operatori del settore».

Le produzioni finanziate dovranno coinvolgere le maestranze tecniche e artistiche locali e spendere in Sicilia almeno il 50% del contributo ricevuto. L’elenco completo delle produzioni ammissibili a co-finanziamento è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

