La ditta Vitanza Francesco Srl di Brolo ha ottenuto l’appalto per la riqualificazione dell’ex scuola di Contrada Iannello di Brolo, con un finanziamento di oltre 900mila euro nell’ambito della missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’edificio, attualmente abbandonato, sarà trasformato in un moderno centro culturale, dotato di una spaziosa sala convegni per ospitare eventi di rilievo.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha commentato: “L’ex scuola di Iannello diventerà una struttura moderna e funzionale, rappresentando una svolta sociale e culturale non solo per la contrada, ma per l’intera comunità di Brolo. Questo progetto si inserisce nell’ambito delle nostre iniziative di riqualificazione territoriale, volte a migliorare la qualità della vita”.

