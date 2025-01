“Sono dipendente dal Crack, arrestatemi” 21enne si autodenuncia

Un giovane catanese di 21 anni si è presentato spontaneamente al Commissariato di Librino, confessando di aver rubato un’auto nel parcheggio di un supermercato in viale Castagnola. L’episodio è avvenuto il giorno precedente. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per altri reati, si è recato presso la Polizia di Stato durante l’adempimento di tale obbligo e ha chiesto aiuto per la sua dipendenza dal crack.

Tra lacrime e dichiarazioni accorate, il ragazzo ha spiegato di non riuscire a liberarsi dalla dipendenza e ha chiesto di essere arrestato per poter avviare un percorso di disintossicazione. Gli agenti, constatando il suo evidente disagio, lo hanno ascoltato e segnalato al Servizio per le Tossicodipendenze, con l’obiettivo di inserirlo in un programma terapeutico mirato.

Durante l’interrogatorio, il giovane ha ammesso di aver sottratto un veicolo e ha fornito indicazioni precise sul luogo in cui lo aveva abbandonato, in via Del Frantoio. Gli agenti hanno verificato quanto dichiarato e ritrovato l’auto, danneggiata in più punti della carrozzeria.

A seguito degli accertamenti, il 21enne è stato denunciato per furto aggravato di autovettura. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari, ribadendo la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Nel frattempo, gli agenti hanno avviato le procedure per contattare il proprietario del mezzo, che ha espresso gratitudine alla Polizia dopo aver riottenuto il veicolo.

