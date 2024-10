L’Estate di San Martino a San Giorgio, tradizione e sapori locali

L’Associazione Vivi San Giorgio ha annunciato l’organizzazione dell’evento “L’Estate di San Martino”, che si terrà sul Lungomare di San Giorgio, a Gioiosa Marea, nelle giornate dell’8, 9 e 10 novembre 2024. Questa manifestazione offre l’opportunità di riscoprire una tradizione locale molto amata, attraverso momenti di socializzazione, degustazioni gastronomiche e la presentazione del vino novello. Con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea, il supporto della Pro Loco San Giorgio e il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), l’evento si distingue per il suo focus sulla valorizzazione dei sapori tipici del territorio.

Il programma prevede tre giorni di intrattenimento, con attività rivolte sia agli adulti che ai bambini. Saranno presenti degustazioni di prodotti tipici, spettacoli e altre iniziative pensate per promuovere l’incontro tra le persone e far riscoprire le eccellenze locali. “L’Estate di San Martino”, conosciuta anche come la celebrazione dei sapori autunnali, è un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione di residenti e visitatori, grazie alla sua capacità di unire la comunità intorno alla tavola e alle tradizioni.

Questo evento si conferma come un’occasione interessante per apprezzare i prodotti enogastronomici della zona, in particolare il vino novello, simbolo dell’autunno siciliano.

Per ulteriori dettagli e informazioni, i partecipanti potranno rivolgersi all’organizzazione tramite il numero 349 6546619 oppure consultare le pagine social ufficiali dell’Associazione Vivi San Giorgio.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo