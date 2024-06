Droga e armi sequestrate a Palermo, arrestato 21enne

Un importante sequestro di armi e sostanze stupefacenti è stato effettuato a Palermo, nel quartiere Santa Rosalia, portando all’arresto di un giovane. I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso dei consueti controlli per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato un ventunenne palermitano in flagranza di reato. Durante un pattugliamento, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno notato un uomo allontanarsi in modo sospetto alla vista del veicolo di servizio e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’uomo, già noto per precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

A seguito della perquisizione presso la sua abitazione, i finanzieri hanno rinvenuto ulteriori quantità di cocaina e crack, per un totale di oltre 23 grammi. Inoltre, è stato scoperto un vero e proprio arsenale composto da una pistola mitragliatrice americana Sites Spectre M4 calibro 9 Parabellum, una pistola semiautomatica Colt calibro 45, e due revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, con 250 cartucce e 5 caricatori. Le armi, di cui una risultata rubata circa un anno fa, presentavano su due revolver le matricole abrase per impedirne l’identificazione.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato sia l’arresto che il sequestro delle armi e della droga. Attualmente detenuto presso il carcere Pagliarelli, il ventunenne dovrà rispondere dei reati di possesso di arma da guerra, detenzione di armi comuni da sparo e spaccio di cocaina, crack e hashish.

Le indagini continuano per determinare se le armi fossero destinate alla vendita o a disposizione di organizzazioni criminali per la commissione di ulteriori reati. Gli inquirenti stanno approfondendo le verifiche sulla provenienza delle armi, ipotizzando che possano essere il frutto di più furti avvenuti nella città.

