Grave incidente sulla A20: motociclista trasportato in elisoccorso

Grave incidente sulla A20 dopo lo svincolo di Rometta: motociclista 60enne di Barcellona trasportato in elisoccorso al Policlinico.

Un drammatico incidente si è verificato ieri intorno alle 14 sull’autostrada A20, causando gravi conseguenze per un motociclista. L’uomo, un 60enne residente a Barcellona Pozzo di Gotto, ha perso il controllo della sua moto poco dopo lo svincolo di Rometta, in direzione Palermo. La sua caduta sull’asfalto ha provocato ferite molto serie, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Fortunatamente, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente. Tuttavia, la polizia stradale è intervenuta per indagare sulle cause dell’incidente e per garantire la sicurezza nella zona.

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono giudicate gravissime, e i medici stanno facendo tutto il possibile per garantire le cure necessarie.

© Riproduzione riservata.