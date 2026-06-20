Patti celebra il Medioevo con la rievocazione dedicata ad Adelasia

Patti si prepara ad accogliere una due giorni dedicata alla storia medievale con la manifestazione “Adelasia, gran comitissa di Sicilia e regina di Gerusalemme”, iniziativa promossa e organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco cittadina. Per l’occasione, la Villa Comunale Umberto I ospiterà un articolato programma pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso ricostruzioni storiche, attività didattiche e spettacoli aperti al pubblico.

L’inaugurazione è prevista nel pomeriggio di oggi alle 17, quando l’area verde del centro urbano verrà trasformata in un villaggio ispirato al XII secolo. I visitatori avranno la possibilità di assistere a dimostrazioni e partecipare a esperienze dedicate alla scherma storica e al tiro con l’arco. All’interno della villa saranno inoltre presenti spazi espositivi dedicati agli antichi mestieri, con artigiani, venditori di erbe officinali, lavorazioni tessili e ceramiche, oltre a figure tradizionali come speziale, liutaio e pittore ritrattista.

Nel corso della giornata si alterneranno esibizioni itineranti di musicisti, artisti di strada e giocolieri. In serata, dalle 21.30, il programma proseguirà con la dimostrazione di volo della Falconeria dei Nebrodi e con uno spettacolo di fuoco curato dal duo Valù. Alle 22 è previsto il concerto della compagnia La Giostra, che proporrà un repertorio caratterizzato dall’incontro tra atmosfere medievali e influenze musicali contemporanee.

Domani mattina, alle 11, il campetto sportivo del seminario vescovile ospiterà una dimostrazione di equitazione acrobatica affidata ai Cavalieri di Mineo. Nel pomeriggio si svolgerà il momento principale della rievocazione con il grande corteo storico in partenza da piazza Cavour. La sfilata attraverserà il centro cittadino coinvolgendo centinaia di figuranti in costume, gruppi di musici, sbandieratori e cavalieri provenienti da diverse realtà siciliane, coordinati dal corteo storico “Regina Adelasia di Patti”.

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