“Uniti insieme”, confronto tra Lions e associazioni locali

Si è svolto nel pomeriggio del 31 gennaio, in occasione della visita del Governatore del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Diego Taviano, un incontro con due realtà associative attive da tempo nel territorio nebroideo nel sostegno alle persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa ha coinvolto i soci Lions della Zona 10 e ha previsto momenti di confronto diretto con le associazioni Brolo Integrazione – La Rosa Blu e Semplice…mente Insieme ODV.

La prima, presieduta da Carmela Gentile, opera a favore di giovani con disabilità intellettiva e relazionale; la seconda, guidata da Marisa Briguglio, è impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute nella terza età, con un’attenzione specifica alla malattia di Alzheimer e al supporto dei familiari. Nel corso della visita sono stati illustrati i principali ambiti di intervento delle due associazioni e le attività svolte quotidianamente a servizio della comunità.

Durante l’incontro i Lions hanno consegnato materiali alle associazioni ospitanti. A loro volta, i rappresentanti delle realtà coinvolte hanno donato un ricordo simbolico al Governatore distrettuale e ai soci presenti. L’iniziativa, intitolata “Uniti insieme”, ha rappresentato un’occasione di dialogo tra il mondo dell’associazionismo e il Lions Club, favorendo un confronto diretto sulle esigenze del territorio.

Hanno preso parte all’appuntamento, oltre al Governatore Taviano, il Segretario distrettuale Yuri Paratore, il Presidente della IV Circoscrizione Salvatore D’Angelo, il Presidente di Zona 10 Roberto Prinzi e il Presidente di Zona 9 Beppe Iacono. Presenti anche i presidenti dei Lions Club Capo d’Orlando, Maria Trusso, e Patti, Ferdinando Polito, insieme ai segretari Renato Longo, Mario Salomone e Michela Palazzolo, oltre a numerosi soci.

