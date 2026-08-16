Enac ai passeggeri: «Verificate lo stato del volo prima di partire»

La sicurezza delle operazioni aeree resta al centro delle attività di monitoraggio e coordinamento avviate dall’Enac in relazione all’evoluzione della situazione. A ribadirlo è il direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Alexander D’Orsogna, che ha confermato l’adozione delle misure necessarie per seguire costantemente gli sviluppi e garantire la regolarità delle operazioni compatibilmente con le condizioni presenti.

«Stiamo mettendo in atto tutte le misure di coordinamento, monitorando l’evoluzione della situazione a garanzia della sicurezza dei voli», ha dichiarato D’Orsogna.

La gestione operativa dello spazio aereo è affidata al Comitato di crisi, attivato immediatamente per assicurare un controllo continuo del quadro. L’organismo opera in stretto raccordo con Enav, Ingv, Aeronautica militare e Sac, coinvolgendo quindi i soggetti competenti nella valutazione delle condizioni che possono incidere sul traffico aereo.

Le decisioni vengono adottate sulla base dell’andamento del fenomeno vulcanico e della direzione dei venti, elementi determinanti per stabilire eventuali limitazioni o modifiche alle operazioni di volo e alla gestione dello spazio aereo.

«L’obiettivo principale è tutelare la sicurezza dei voli», ha sottolineato l’Enac, richiamando inoltre l’attenzione dei viaggiatori sulla necessità di acquisire informazioni aggiornate prima della partenza.

L’Ente invita pertanto i passeggeri a verificare preventivamente lo stato del proprio collegamento aereo prima di raggiungere l’aeroporto, così da conoscere eventuali variazioni operative.

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