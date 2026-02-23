Esclusione dalla Giunta, parla l’ex assessore Nuccio Ricciardello

A Brolo l’ex assessore comunale Nuccio Ricciardello ha illustrato in conferenza stampa le ragioni della sua esclusione dalla nuova Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto, definendo la decisione «una scelta politica e non tecnica». L’incontro si è svolto nella sala “Rita Atria”, dove l’ex componente dell’esecutivo ha espresso rammarico per l’accaduto, sostenendo che la sua estromissione sarebbe legata alla sua appartenenza a Fratelli d’Italia e alla mancata adesione a una linea politica unitaria.

Ricciardello, assessore per sei anni con deleghe al Turismo e allo Sport, ha ricordato l’accordo politico siglato nel 2019 tra lui, il suo partito e il sindaco, all’epoca espressione di un’area diversa. «Quell’accordo, fondato sulla lealtà, è stato disatteso», ha dichiarato, sottolineando che il contributo della sua area politica sarebbe stato determinante per la vittoria elettorale. Ha inoltre affermato che avrebbe preferito una comunicazione diretta sulle ragioni della sostituzione, piuttosto che generici riferimenti alla mancanza di coesione.

Nel corso dell’intervento, l’ex assessore ha rivendicato i risultati ottenuti durante il mandato, tra cui finanziamenti per impianti sportivi, interventi sul campo da tennis e sul campetto Russo, il progetto del lungomare e iniziative culturali e turistiche, come festival musicali e manifestazioni sostenute dall’assessorato regionale al Turismo. Ha inoltre evidenziato di aver operato senza ricercare visibilità pubblica e ha ringraziato i dipendenti comunali per il contributo alle attività amministrative.

Ricciardello ha criticato un modello di gestione definito «accentrato», sostenendo che il confronto interno si sarebbe progressivamente ridotto. Ha escluso di aver ostacolato l’azione amministrativa e ha ribadito il proprio sostegno al sindaco anche in momenti politicamente complessi.

Nel delineare lo scenario politico locale, ha segnalato una frattura tra Lega e Fratelli d’Italia nel contesto brolese. In vista delle prossime elezioni amministrative e alla luce dello stop al terzo mandato, ha annunciato l’intenzione di proseguire l’attività politica con il proprio partito, auspicando un confronto più ampio sul futuro della città.

