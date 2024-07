Denunciato “ladro di biciclette” in un supermercato a Catania

Un tentativo di furto di due biciclette è stato sventato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania. Un giovane di 24 anni, con precedenti penali, è stato sorpreso in via Monsignor Secusio Bonaventura mentre cercava di occultare le biciclette, ancora dotate del cartellino del prezzo, all’interno di un cartone. La scena non è sfuggita a un passante che ha prontamente segnalato l’accaduto alla Sala Operativa della Questura.

Immediatamente, una pattuglia è stata inviata sul posto. Sentendosi braccato, il giovane ha tentato di allontanarsi velocemente dal deposito merci con le biciclette. Tuttavia, l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccarlo prima che potesse fuggire. Il ventiquattrenne è stato denunciato a piede libero per il reato di furto.

Il questore ha dichiarato: “La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la prevenzione dei reati”. Nei prossimi giorni, le biciclette sottratte verranno restituite al titolare dell’attività commerciale da cui erano state rubate.

L’episodio evidenzia l’importanza della tempestività nella segnalazione di attività sospette e dell’efficienza delle forze dell’ordine nella gestione delle emergenze. La rapida risposta degli agenti ha permesso di evitare il furto e di garantire la restituzione della merce al legittimo proprietario.

