Policlinico, come accedere alla circoncisione rituale a Messina

La Chirurgia Pediatrica dell’AOU G. Martino di Messina ha stabilito un percorso chiaro per la presa in carico delle famiglie che richiedono la circoncisione rituale maschile per minori di 18 anni. Questa procedura può essere eseguita in day hospital, in conformità con le indicazioni dell’Assessorato per la Salute.

Per accedere al servizio, le famiglie devono ottenere una prescrizione dal pediatra con il codice V502 (circoncisione rituale o di routine) e procedere alla prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP). Il servizio è disponibile per bambini di età pari o superiore ad un anno.

La circoncisione, una pratica antica diffusa in diverse culture e religioni, consiste nella rimozione chirurgica, totale o parziale, del prepuzio del glande. Le ragioni per sottoporsi a questa procedura possono essere igieniche, sanitarie, preventive o religiose.

In particolare, la circoncisione è utilizzata per trattare patologie come il restringimento del prepuzio (fimosi), le infiammazioni o le malattie neoplastiche.

È essenziale che tale intervento venga eseguito da professionisti qualificati in un ambiente sterile e sicuro per garantire la massima sicurezza e il miglior risultato possibile per il paziente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’AOU G. Martino di Messina all’indirizzo email chirurgiapediatrica.reparto@polime.it.

