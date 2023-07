Caronte & Tourist: il Tribunale conferma il sequestro delle navi

Sequestro confermato per le navi Caronte & Tourist: restano sotto controllo giudiziario.

Il Tribunale del riesame rigetta i ricorsi, mantenendo sotto sequestro le sei navi del gruppo Caronte & Tourist Isole Minori. L’inchiesta si concentra sull’idoneità delle imbarcazioni per il trasporto di passeggeri con mobilità ridotta.

Il Tribunale del riesame ha respinto i ricorsi presentati dagli avvocati degli indagati e dell’azienda Caronte & Tourist Isole Minori, confermando il sequestro delle sei navi coinvolte nell’inchiesta della Procura di Messina. Le imbarcazioni sono ancora utilizzabili, ma sotto la supervisione dell’amministratore giudiziario.

L’inchiesta riguarda l’appalto per la gara regionale del 2016, del valore di 44 milioni di euro, per le rotte con le isole minori. A giugno, tre traghetti e fondi in contanti erano stati sequestrati dai finanzieri di Palermo. In seguito, altre sei navi sono state bloccate, poiché i primi tre sequestrati non raggiungevano la cifra richiesta dal gip.

L’indagine si concentra sull’idoneità delle navi al trasporto di passeggeri con mobilità ridotta. Le prime tre imbarcazioni sequestrate non erano ritenute conformi a norma, secondo la Procura di Messina. La società aveva garantito tale requisito durante la partecipazione alla gara regionale.

La decisione odierna del Tribunale del riesame riguarda le sei navi sequestrate successivamente, le quali sono considerate idonee a navigare. La Procura ha concesso l’uso di questi mezzi per evitare il completo blocco dei trasporti con le isole minori.

© Riproduzione riservata.