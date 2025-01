Montalbano Elicona tra storia, fede e tradizioni natalizie

Il 2024 si è chiuso con un importante successo di pubblico per Montalbano Elicona, borgo messinese annoverato tra i più belli d’Italia. Il 26 e il 30 dicembre, la cittadina è stata teatro della XXIII edizione del Presepe Vivente, premiato in passato come “Miglior Presepe di Sicilia”, in concomitanza con il Food Fest, evento gastronomico di grande richiamo.

“Le condizioni meteo della settimana di Natale hanno reso l’organizzazione degli eventi natalizi più impegnativa, ma hanno conferito al nostro borgo un fascino incredibile, che ha ammaliato i visitatori,” ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro, evidenziando il significativo afflusso di pubblico durante le festività. Tra Natale e Capodanno, numerosi gruppi organizzati, provenienti da diverse località siciliane, hanno visitato il borgo, trasformandolo in una meta privilegiata per una giornata di relax.

Il primo cittadino ha sottolineato come “coniugare la nostra storia e le nostre tradizioni con la fede rappresenti un valore aggiunto”. L’assessore al turismo Fabio Truglio ha inoltre elogiato il quartiere Serro, definendolo “un unicum” per l’autenticità dei suoi ambienti, privi di ricostruzioni artificiali e capaci di ricreare atmosfere di secoli fa. Ogni anno, la partecipazione attiva degli abitanti di Montalbano nella realizzazione del presepe conferisce all’evento un valore comunitario unico.

Oltre ai figuranti, il presepe è stato animato da zampognari, artisti e dalla presenza di Antonio Smiriglia, celebre interprete della musica etno-popolare. Parallelamente, il Food Fest ha registrato un grande successo con una vasta offerta culinaria, dalle zuppe ai dolci, accompagnati da vin brulé. Giuseppe Scaffidi, presidente dell’associazione Pro Loco Mons Albus, ha dichiarato: “Le casette del food aprono a mezzogiorno, offrendo ai visitatori la possibilità di pranzare e cenare in tranquillità.”

Gli eventi continueranno fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con il presepe vivente e il castello di Montalbano che accoglieranno i visitatori in un’atmosfera unica, tra storia, natura e sapori tradizionali.

