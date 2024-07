Soccorso Alpino interviene per turista ferita nella riserva di Avola

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono stati attivati per soccorrere una turista in difficoltà. Nella mattinata di oggi, una turista, durante un’escursione di gruppo nella riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”, è caduta improvvisamente mentre percorreva il sentiero di base, procurandosi un infortunio che le ha impedito di proseguire. La riserva, che si estende per 2.700 ettari nei territori di Avola, Siracusa e Noto, è caratterizzata dai profondi canyon creati dal fiume Cassibile nel corso dei millenni.

Gli specialisti del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle hanno prontamente raggiunto la turista e verificato che presentava una sospetta distorsione alla caviglia sinistra. I soccorritori hanno immobilizzato l’arto ferito e, con l’aiuto dei volontari del CNSASS e una barella modello “Titan-Basket”, hanno trasportato la donna fino al cancello di uscita della riserva.

Il percorso di circa 30 minuti è stato affrontato con attenzione per garantire la sicurezza della malcapitata.

All’uscita della riserva, il personale sanitario del 118 attendeva con un’ambulanza per valutare le condizioni dell’infortunata. Dopo una prima valutazione, è stato disposto il trasferimento della turista all’ospedale “Umberto I” di Siracusa per ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio odierno sottolinea l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie durante le escursioni su terreni accidentati e di equipaggiarsi con attrezzature adeguate, per evitare che una piacevole gita si trasformi in un’esperienza spiacevole.

