De Luca: “Antoci rappresenterà efficacemente i valori in Europa”

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), ha espresso le sue congratulazioni al neo deputato europeo Giuseppe Antoci per il successo ottenuto nelle recenti elezioni. De Luca ha dichiarato: “Al neo deputato europeo Giuseppe Antoci i complimenti miei e del gruppo parlamentare che rappresento per l’importante traguardo raggiunto in questa tornata elettorale”. Ha inoltre sottolineato la fiducia nel fatto che Antoci saprà rappresentare efficacemente in Europa i valori di pace e legalità del Movimento 5 Stelle (M5S).

De Luca ha rivolto un ringraziamento agli altri candidati della lista, che hanno partecipato alla campagna elettorale con impegno e correttezza in Sicilia e Sardegna. Ha voluto esprimere un ringraziamento particolare agli elettori e agli attivisti del Movimento per il loro continuo e valido supporto. “Un grosso grazie, infine, a tutti gli elettori e anche agli attivisti del Movimento che anche questa volta non si sono risparmiati, garantendo, come sempre, un validissimo supporto,” ha dichiarato De Luca, sottolineando che la fiducia degli elettori nel M5S Sicilia rappresenta uno stimolo per nuovi progetti a favore dei siciliani.

De Luca ha espresso la sua certezza che Antoci, come deputato europeo, sarà in grado di rappresentare in Europa le istanze del M5S con integrità e dedizione, riflettendo i temi e i valori che caratterizzano il movimento. Ha concluso ribadendo l’importanza del lavoro collettivo e della partecipazione attiva dei membri del movimento, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel raggiungimento dei successi elettorali.

