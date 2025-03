Schifani: “Approvato sostegno economico alle famiglie siciliane”

La giunta regionale siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha dato il via libera al decreto attuativo che disciplina i contributi a fondo perduto per la riduzione degli interessi sui prestiti al consumo. Il provvedimento, presentato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, stabilisce criteri e modalità di accesso alle risorse stanziate per il 2025, con un finanziamento complessivo di 30 milioni di euro fino al 2026. Il decreto sarà ora sottoposto alla commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana per il necessario parere prima della firma e della pubblicazione dell’avviso da parte dell’Irfis.

«La Sicilia cresce – ha dichiarato Schifani – ma i consumi restano stagnanti, come evidenziato nel Defr. Per questo abbiamo introdotto un sostegno all’acquisto di beni durevoli». Ha inoltre sottolineato come questa misura si aggiunga a precedenti interventi del governo regionale, tra cui l’abbattimento degli interessi sui mutui alle imprese, il contributo di solidarietà per le famiglie in difficoltà e le misure contro il caro-mutui.

Il governo siciliano ha già investito 50 milioni per il supporto ai mutui familiari, 30 milioni per il contributo di solidarietà e 45 milioni per la riduzione degli interessi sui mutui aziendali. La nuova misura è rivolta a cittadini con un Isee inferiore a 30 mila euro che intendano acquistare beni durevoli individuati dall’indice Nic dell’Istat, tra cui automobili, mobili, dispositivi tecnologici ed elettrodomestici.

L’Irfis si occuperà della gestione delle richieste attraverso una piattaforma informatica già predisposta, con l’obiettivo di stilare la graduatoria e distribuire i contributi. Il sostegno prevede la copertura del 70% degli interessi sui finanziamenti contratti per importi compresi tra 150 e 5.000 euro. Sarà possibile richiedere l’agevolazione anche per più acquisti, purché effettuati all’interno dello stesso finanziamento.

«A poco più di un mese dalla pubblicazione della legge – ha affermato l’assessore Dagnino – e verificata l’assenza di rilievi da parte del governo nazionale, ho predisposto il decreto che consentirà la pubblicazione dell’avviso in tempi brevi. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo per il rafforzamento del sistema economico e sociale siciliano».

