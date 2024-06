Nuove frontiere chirurgiche: Congresso Siciliano ORL a Milazzo

Oltre cento specialisti si sono riuniti per discutere le nuove frontiere chirurgiche, cliniche e terapeutiche, concentrandosi su tumori del rinofaringe, sordità, chirurgia del naso, deficit uditivi nei bambini, riabilitazione uditivo-comunicativa, timpanoplastiche, protesi impiantabili e impianti cocleari. L’avanguardia medica siciliana si riunirà per un approfondimento scientifico durante il primo Congresso regionale dell’Associazione siciliana di otorinolaringoiatria, audiologia, foniatria e chirurgia cervico-facciale, che si terrà il 14 e 15 giugno presso l’Eolian Milazzo Hotel.

L’evento, accreditato con 10 crediti ECM, sarà promosso da Francesco Galletti, presidente della Società italiana di Rinologia e del ricostituito Gruppo siciliano di otorinolaringoiatria, nonché direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria presso il Policlinico G. Martino di Messina.

Galletti ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie croniche: “L’incontro ha l’obiettivo di mettere insieme illustri relatori per confrontarsi sulle novità in campo medico – ha spiegato Galletti – oggi è indispensabile un approccio multidisciplinare volto ad offrire ai nostri pazienti soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita, specialmente su problematiche croniche, come molte delle patologie e disturbi oggetto di discussione”.

La cerimonia inaugurale, moderata dalla giornalista Silvana Paratore, avrà inizio venerdì 14 giugno alle ore 15. Tra i partecipanti figureranno il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il direttore generale dell’AOU Policlinico di Messina Giorgio Giulio Santanocito e i presidenti onorari del congresso: Desiderio Passali, Salvatore Conticello e Giuseppe Maria Lentini.

Le sessioni saranno aperte da Piero Nicolai, direttore della cattedra di ORL dell’Università di Padova e già presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che terrà una lectio magistralis sul carcinoma del rinofaringe.

Il meeting ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milazzo, dell’Università di Messina, dell’AOU Policlinico G. Martino, della Società Italiana di Rinologia, dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri libero professionisti, della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Messina.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo