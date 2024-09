Assegni di inclusione sospesi, Albano: “Problema a livello nazionale”

L’assessore regionale al Lavoro della Sicilia, Nuccia Albano, ha recentemente affrontato la questione della sospensione degli assegni di inclusione, chiarendo che la responsabilità non è attribuibile alla Regione, ma è causata da problemi di natura tecnica che coinvolgono più enti a livello nazionale. Albano ha specificato che la criticità deriva dal complesso iter di gestione delle informazioni che coinvolge tre banche dati: quella regionale, quella dell’Inps e quella comunale.

«Non è un disservizio del Centro per l’Impiego di Palermo – ha dichiarato Albano –. Gli uffici, avendo individuato tempestivamente le difficoltà, hanno avviato un confronto immediato con il Comune e l’Inps per identificare una soluzione. Il problema tecnico non è limitato alla Sicilia, ma interessa anche altre regioni italiane, dimostrando che non si tratta di una criticità specifica del capoluogo».

Albano ha inoltre espresso comprensione per il disagio delle famiglie coinvolte, affermando: «Porgo le mie scuse alle famiglie, malgrado le colpe non siano della Regione, perché comprendo le difficoltà e il disagio che stanno vivendo». La dichiarazione dell’assessore è giunta in risposta alle recenti notizie che attribuivano i ritardi negli assegni di inclusione a presunti malfunzionamenti del Centro per l’Impiego di Palermo.

L’assessore ha sottolineato l’impegno della Regione nel cercare soluzioni al problema, ribadendo che la questione è stata presa in carico da tempo dagli uffici competenti del dipartimento Lavoro. Le problematiche riscontrate non sono quindi circoscritte alla Sicilia, ma rappresentano un fenomeno più ampio che coinvolge l’intero sistema nazionale di gestione degli assegni di inclusione.

