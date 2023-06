Incontri e confronti a Capo d’Orlando con l’On. Pino Galluzzo

On. Pino Galluzzo si confronta con i membri del Circolo Territoriale “Fratelli d’Italia” di Capo d’Orlando, invitandoli a segnalare le problematiche locali per una soluzione condivisa. Un dialogo costruttivo per il territorio.

Ieri sera si è tenuto un vivace incontro presso la sede del Circolo Territoriale “Fratelli d’Italia” di Capo d’Orlando. L’evento ha visto la partecipazione del deputato regionale On. Pino Galluzzo, il quale ha offerto un’analisi approfondita della situazione politica attuale.

Durante il suo intervento, l’esponente di FDI ha sottolineato l’importanza di intensificare la presenza e l’impegno verso questo territorio. Ha evidenziato la necessità di una stretta collaborazione con il Circolo, che funge da interfaccia naturale tra le esigenze locali e la politica regionale e nazionale.

Galluzzo ha invitato gli iscritti e i simpatizzanti presenti a diventare delle vere sentinelle per il territorio, fornendo al Presidente del Circolo, il Dott. Sandro Gazia, segnalazioni sulle diverse problematiche locali che richiedono una soluzione.

La partecipazione attiva dei cittadini è considerata fondamentale per garantire un’adeguata rappresentanza politica e una risposta tempestiva alle necessità della comunità. Il deputato regionale ha sottolineato l’importanza di una costante collaborazione tra la classe politica e la società civile per affrontare al meglio le sfide del territorio.

L’incontro si è concluso con un dibattito costruttivo, durante il quale sono emersi numerosi spunti e proposte da parte degli intervenuti. L’evento ha dimostrato l’interesse e l’impegno dei membri di Fratelli d’Italia verso la comunità locale e ha aperto la strada a future iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

© Riproduzione riservata.