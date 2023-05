Conte aggredito a Massa, “il dissenso è legittimo, ma…”

Giuseppe Conte, leader del M5S, è stato aggredito da un No vax durante un evento elettorale a Massa. L’aggressore, Giulio Milani, editore di 52 anni e candidato alle prossime comunali per “Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco”, ha colpito Conte al volto mentre si avvicinava per stringergli la mano, protestando contro le misure di contenimento adottate dal politico per contrastare l’emergenza Covid. L’aggressore è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Conte ha commentato l’episodio dichiarando che “il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”, aggiungendo che coloro che si assumono la responsabilità di governo devono prendere decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese.

Il politico ha poi sottolineato che se tutti reagissero con la violenza come l’aggressore di Massa, il risultato sarebbe solo il caos. La polizia ha portato l’aggressore in questura per chiarire la sua posizione.

La solidarietà del M5S Sicilia:

“Al presidente Giuseppe Conte un grande abbraccio e la mia piena solidarietà. L’atto violento di cui è stato vittima oggi a Massa, che condanno senza mezzi termini, testimonia il clima pesante e pericoloso che circonda ancora oggi il tema Covid. Per il suo operato, ci sarebbe solo da elogiare il presidente che con i suoi provvedimenti ha contribuito a far uscire l’Italia da un incubo senza precedenti, limitando al minimo gli inevitabili danni”.

Lo afferma il referente M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola.

