Prima edizione della “Saracena Swim Cup”, nuoto competitivo

Il 14 luglio, la Costa Saracena, di fronte alle isole Eolie, ospiterà la prima edizione della “Saracena Swim Cup”, una competizione di nuoto in acque libere su un percorso rettilineo di 5,5 chilometri tra Brolo e Gliaca di Piraino. Gli atleti partiranno dalla spiaggia di Brolo, raggiungeranno una boa situata vicino alla Torre delle Ciavole a Gliaca di Piraino e torneranno al punto di partenza.

L’evento è organizzato dall’ASD Stilelibero di Messina, presieduta dal medico-triatleta Alessandro Princiotta, con la direzione tecnica di Cristina Scotto, esperta nuotatrice di gran fondo. La gara è patrocinata dai comuni di Brolo e Piraino e dalla Pro Loco di Brolo. L’identità visiva e la comunicazione dell’evento sono curate dallo studio multidisciplinare MVST Matteo Vilardo Studio, coordinato da Chiara Speziale. La competizione è supportata da sponsor che assoceranno il loro nome alla “Saracena Swim Cup”.

Le iscrizioni sono aperte su www.siciliaopenwater.com. Il giorno precedente, 13 luglio, sarà dedicato alla “Rock around”, una nuotata non competitiva di 800 metri aperta a tutti, lungo il tratto di mare tra la spiaggia di Brolo e il simbolico scoglio del paese.

L’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Nuccio Ricciardello, sottolinea l’importanza del trofeo per la promozione turistica: “È un piacere che questa gara si svolga a Brolo, con la prospettiva di essere inclusa nel circuito nazionale delle gare di nuoto di fondo. È un evento importante per valorizzare le bellezze naturali ed enogastronomiche del nostro territorio e far apprezzare il meraviglioso mare di Brolo e della Costa Saracena.”

