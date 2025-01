Daniela Faraoni nominata nuova assessore regionale alla Salute

Con la cerimonia di giuramento presso Sala d’Ercole, Daniela Faraoni assume ufficialmente l’incarico di assessore alla Salute della Regione Sicilia. Alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, e del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, Faraoni inizia il suo mandato, che punta al rilancio del sistema sanitario regionale. La nomina è stata formalizzata con il decreto firmato questa mattina dal governatore Schifani.

Faraoni, già direttore generale dell’Asp di Palermo, prende il posto di Giovanna Volo, dimessasi lo scorso 16 gennaio. Nel suo discorso, l’assessore ha espresso gratitudine verso il presidente Schifani, affermando: «Esprimo al presidente Renato Schifani tutto il senso della mia riconoscenza per avermi dato l’onore di volermi accanto».

La nuova guida della sanità regionale ha evidenziato la complessità delle sfide da affrontare, descrivendole come «ambiziose ma indispensabili». Tra le priorità del suo mandato, Faraoni ha sottolineato l’urgenza di un’azione immediata per rilanciare il settore sanitario pubblico e promuovere un’integrazione efficace tra sanità pubblica e privata. Ha inoltre rimarcato l’importanza di rispettare i principi costituzionali e di garantire il soddisfacimento dei bisogni di tutti i cittadini: «La nostra visione deve essere universale, come universale è sempre stato il sistema sanitario nazionale».

Con l’assunzione di questo incarico, Faraoni si impegna a guidare il settore della salute verso un percorso di rinnovamento, mettendo al centro le esigenze della collettività e la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

