Elezioni a Brolo, la Cipriano presenta la lista “Per il Territorio”

Nello scenario della villa comunale di Brolo, ieri sera si è tenuto un significativo evento politico che ha catturato l’attenzione della comunità locale. Maria Vittoria Cipriano ha ufficialmente presentato la sua lista “Per il Territorio”.

“La storia siamo noi”, ha affermato Cipriano, sottolineando l’importanza dell’inclusione e dell’unità nella costruzione del futuro di Brolo. L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera carica di entusiasmo e sostegno, testimoniata dall’affluenza di una calorosa folla. Con eloquenza autentica, Cipriano ha evidenziato il cruciale ruolo delle elezioni amministrative nel plasmare il destino della comunità, ribadendo il suo impegno a servire i cittadini con dedizione e trasparenza.

Il profondo radicamento di Cipriano nel tessuto sociale di Brolo è emerso chiaramente durante la presentazione. Cresciuta tra le stradine del borgo, ha tessuto legami solidi e ora si propone di valorizzare la memoria e gli spazi della sua amata città.

Al di là della sua carriera politica, Cipriano emerge come una figura dal cuore democratico e una fervente servitrice della politica, con un solido background formativo e una passione per l’insegnamento. Il suo programma elettorale riflette un impegno per l’ambiente e la sostenibilità, oltre a una fervida dedizione al benessere della comunità.

La serata ha visto anche la presentazione dei candidati della lista “Per il Territorio”, una squadra diversificata e unita, pronta a affrontare le sfide e le opportunità che il futuro riserva per Brolo.

I componenti della lista “Per il Territorio”:

Annamaria Baratta

Daniele Ricciardo

Cinzia Messina

Francesca Milazzo

Lorenzo Serrao

Alessio Pruiti

Marika Puglisi

Carmelo Castrovinci

Maria Rosa Fasolo

Sara Ceraolo

Marco Solano

Giuseppe Miraglia

Concludendo con un messaggio di impegno e sacrificio per il bene comune, Cipriano ha promesso di essere sempre presente e disponibile per i suoi concittadini, dimostrando una leadership orientata al servizio e alla collaborazione.

