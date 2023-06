Ticket traghetti dimezzati: le nuove misure della Regione per i camionisti siciliani

La Regione Sicilia offre contributi per dimezzare i costi del traghettamento per i camionisti siciliani, ma le associazioni di autotrasportatori sono scettiche. Mentre la giunta propone misure per agevolare l’acquisto dei biglietti delle navi, le associazioni suggeriscono di sbloccare i finanziamenti per le autostrade del mare.

La Regione Sicilia ha approvato un provvedimento con uno stanziamento di 3 milioni di euro per aiutare i camionisti siciliani a ridurre il costo del traghettamento. Tuttavia, le associazioni degli autotrasportatori esprimono scetticismo nei confronti di questa misura.

Il provvedimento proposto dall’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, prevede la diminuzione del contributo richiesto agli autotrasportatori per l’acquisto dei biglietti dei traghetti. Le associazioni, tuttavia, sostengono che questa manovra non sia sufficiente e richiedono invece incentivi per l’acquisto dei biglietti delle navi, in modo da evitare di dover attraversare la Calabria e risparmiare sul carburante. Così, ciò che avrebbe dovuto essere un aiuto per un settore in difficoltà si trasforma in una nuova problematica.

Inizialmente, la Regione aveva stanziato 10 milioni di euro per abbattere il costo del traghettamento durante l’amministrazione Musumeci. Tuttavia, a causa del fallimento del bando che regolamentava l’assegnazione degli aiuti, solo 165 mila euro sono stati investiti e il resto è rimasto inutilizzato. L’assessore Aricò ha quindi proposto un provvedimento più allettante, aumentando il contributo della Regione al 50% del costo del biglietto e ottenendo la possibilità di rivedere il bando, riducendo i tempi di elaborazione delle richieste.

Nonostante le modifiche proposte, le associazioni di autotrasportatori mantengono lo scetticismo iniziale verso il provvedimento. Con soli 3 milioni di euro a disposizione, si pongono la domanda se questo possa fornire un sostegno sufficiente alle 9.800 imprese di trasporto presenti in Sicilia. Pertanto, l’associazione Aitras propone di sbloccare i finanziamenti destinati alle autostrade del mare, che permetterebbero l’acquisto di biglietti per le navi dirette verso i porti del Nord a prezzi simbolici. Questa soluzione consentirebbe agli autotrasportatori di evitare di percorrere lunghe distanze su autostrade, riducendo così i costi legati al carburante. Secondo l’Aitras, il governo precedente aveva già destinato 25 milioni di euro per questo scopo, che però sono rimasti inutilizzati fino ad oggi.

Nonostante le divergenze di opinione tra la Regione e le associazioni di categoria, l’assessore Aricò sostiene che il provvedimento adottato sia una risposta concreta per sostenere il settore dei trasporti in Sicilia. Si auspica che l’iniziativa contribuisca a facilitare il trasporto delle merci da e per l’isola e offra un sollievo agli autotrasportatori.

La questione resta aperta e le parti coinvolte dovranno continuare a confrontarsi per trovare un accordo che soddisfi le esigenze dei camionisti siciliani e garantisca una soluzione efficace per il settore dei trasporti nell’isola.

© Riproduzione riservata.