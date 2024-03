Approvato il piano regionale: 19 milioni per l’impiego in Sicilia

La giunta Schifani ha recentemente dato il via libera al Piano regionale per potenziare i Centri per l’impiego in Sicilia, destinando oltre 19 milioni di euro a questa iniziativa. Finanziato con risorse fornite dal ministero dell’Economia e delle finanze, il piano mira a migliorare le competenze del personale e l’infrastruttura dei centri, rafforzando così i servizi offerti.

Secondo l’assessore Nuccia Albano, i Centri per l’impiego svolgono un ruolo cruciale nel monitorare il mercato del lavoro, analizzando le esigenze dei cittadini e delle imprese. Il piano si concentrerà sull’orientamento e la formazione per ridurre il divario tra le competenze richieste e quelle possedute dai disoccupati, garantendo un’offerta di servizi di qualità superiore e una gestione più efficiente del tempo.

Il Piano è stato valutato positivamente dall’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nell’ambito del Pnrr e dalla Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, che hanno ritenuto coerenza rispetto alla struttura e ai contenuti.

