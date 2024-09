Lega Filo d’Oro, Schifani: “Eccellenza e valori umani, un dovere sostenerla”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha visitato oggi la sede della Lega del Filo d’Oro a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Durante l’incontro, Schifani ha sottolineato l’importanza dell’istituzione, definendola un’eccellenza nazionale capace di coniugare “assistenza di alto livello e rispetto dei valori umani”. Ha ribadito il ruolo delle istituzioni nel sostenere tali iniziative, lodando il lavoro degli operatori che offrono cure riabilitative a numerosi pazienti con disabilità. “Sono un punto di riferimento per le loro famiglie”, ha dichiarato Schifani, evidenziando il suo impegno storico a favore della collaborazione tra pubblico e privato, in particolare con enti no profit.

All’evento ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, che ha descritto la visita come “un’esperienza toccante e significativa”. Tamajo ha espresso il suo apprezzamento per la struttura, evidenziando come essa rappresenti un modello di inclusione e dignità umana. “Il lavoro svolto garantisce servizi essenziali e rappresenta un faro di speranza e sostegno per le famiglie coinvolte”, ha affermato l’assessore, aggiungendo che la solidarietà e la vicinanza verso chi vive in situazioni di difficoltà sono priorità per la Regione.

Tra i presenti alla visita, oltre a Schifani e Tamajo, vi erano anche il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, il presidente nazionale della Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli, e i direttori generale e sanitario della struttura, Roberto Costantini e Francesco Polizzi. Il centro di Termini Imerese, attivo dal 2010, è l’unico in Sicilia della Lega del Filo d’Oro e offre servizi altamente specializzati per la riabilitazione di pazienti sordo-ciechi e con gravi disabilità psico-sensoriali. Attualmente, ospita 32 utenti sordo-ciechi e fornisce assistenza ad altri 70 pazienti nel territorio circostante.

