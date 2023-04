La stagione del Messina: media punti, giocatori e moduli utilizzati

Il Messina ha concluso la stagione regolare con 41 punti in 38 partite, una media di 1,08 a partita. Ma come sono stati ottenuti questi risultati? Analizziamo i numeri per capire meglio la stagione della squadra di Sciotto.

La prima parte di stagione è stata sicuramente difficile per il Messina. Con Auteri alla guida, la squadra ha giocato tutto il girone di andata e la prima partita di ritorno con un bilancio disastroso: ultimo in classifica con appena 11 punti (0,55 a partita). Ma con l’arrivo di Cinelli, il Messina ha iniziato a mostrare segnali di ripresa, ottenendo 3 punti nelle successive 3 partite.

Ma il vero cambio di marcia è avvenuto con l’arrivo di Ezio Raciti, che ha preso le redini della squadra nella diciannovesima giornata di campionato. Da quel momento, il Messina ha mostrato un gioco più solido e compatto, riuscendo a conquistare importanti vittorie e a evitare sconfitte pesanti.

