Previsioni Meteo, ultima ondata di caldo prima della pioggia

Una cintura di alta pressione abbraccerà la nostra regione nella giornata dominicale, garantendo un clima stabile e soleggiato in ogni angolo del territorio. Sul litorale tirrenico, vedremo alcune nuvole sparse intercalate da schiarite, con una tendenza graduale all’aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. In serata, ci aspettiamo cieli coperti accompagnati da piogge leggere. Nel frattempo, sul litorale ionico, il cielo rimarrà prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso per l’intera giornata, con la possibilità di qualche addensamento serale. Anche sul litorale meridionale e nelle zone interne, i cieli si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Tuttavia, sull’Appennino, inizialmente, potremmo avere cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, ma nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà gradualmente.

I venti moderati provenienti dai quadranti nord-occidentali accompagneranno questa giornata di tempo stabile. Il termometro segnalerà una temperatura di zero intorno ai 3.800 metri. Da menzionare, il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia saranno molto mossi in questa giornata.

Le ultime ore di caldo fuori stagione stanno interessando le regioni di Sicilia e Calabria. Tuttavia, a partire dal prossimo weekend, si prospetta un significativo cambiamento a causa dell’arrivo della prima perturbazione autunnale. Fino a venerdì, correnti calde provenienti dal Nord Africa continueranno a colpire Calabria e Sicilia, portando a temperature nettamente superiori alla media climatica di fine settembre. I venti di Ostro e Scirocco spingeranno le massime al di sopra dei 35-38°C, particolarmente sulle province di Trapani, Palermo e Messina.

Sabato, si prevede un radicale cambiamento nella circolazione sinottica, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali. Questi fenomeni inizieranno in Campania e si propagheranno parzialmente ai versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, accompagnati da un significativo calo delle temperature.

Nei giorni successivi, da domenica all’inizio della prossima settimana, ci aspettiamo condizioni meteorologiche instabili, a causa dell’approfondimento di una circolazione depressionaria che si sposterà dal Tirreno al Mar Ionio. – Fonte 3Bmeteo –

