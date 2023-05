Gioiosa Marea, lavori di ripristino a Capo Calavà e alla condotta sottomarina

Ripristino dopo le mareggiate: in corso i lavori a Capo Calavà e alla condotta sottomarina.

Sono state avviate le operazioni di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito delle mareggiate dello scorso inverno, grazie ai finanziamenti ottenuti dalla protezione civile regionale. I lavori sono in corso sia a Capo Calavà che alla condotta fognaria sottomarina.

A Capo Calavà, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato 250.000 euro per il ripristino delle strutture pubbliche. La ditta incaricata, la Malfitano S.r.l. di Gioiosa Marea, sta intervenendo sulla viabilità, la rete idrica e fognaria, l’impianto elettrico, telefonico e di illuminazione. Questi interventi sono fondamentali per garantire la salvaguardia dell’economia turistica di Capo Calavà, una zona strategica per l’intero territorio di Gioiosa Marea. Si tratta di lavori temporanei che permetteranno alle strutture di avviare l’attività e preservare la stagione turistica.

Nel frattempo, sono in corso anche i lavori di riparazione della condotta fognaria sottomarina danneggiata dalle mareggiate dei giorni 20, 21 e 22 gennaio. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha destinato 105.000 euro per queste operazioni, che sono eseguite dalla LA.RE.SUB. di Costa Rosario s.a.s. di Messina.

Il sindaco Giusi La Galia ha dichiarato: “Si tratta di interventi urgenti e necessari, per i quali siamo riusciti ad ottenere rapidamente il supporto della Protezione Civile. Lavoriamo per essere pronti all’inizio della stagione balneare, al fine di salvaguardare la qualità delle acque e tutelare l’economia turistica della nostra città.

L’amministrazione è costantemente impegnata, come dimostrato dalla recente presentazione del progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Zappardino e dai lavori di riqualificazione in tutto il territorio comunale.”

