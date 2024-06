Stretto di Messina, Andrea Lanari nuota per la sicurezza sul lavoro

Il 2 luglio 2024, Andrea Lanari, marchigiano e infortunato sul lavoro, affronterà la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, partendo dal Pilone di Messina e arrivando a Cannitello, Villa San Giovanni. Accompagnato dal figlio Kevin e dall’istruttore Marco Trillini, l’impresa mira a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro. L’evento, intitolato “La sicurezza conquista lo Stretto”, è patrocinato dalla Città di Messina e dall’ANMIL.

Lanari, che ha subito l’amputazione di entrambe le braccia in un incidente sul lavoro, utilizzerà protesi speciali realizzate dal Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio per affrontare le correnti dello Stretto. Sarà un’impresa unica, resa possibile grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Messina, della ASD Trirock, società organizzatrice della traversata, e della Giesse Logistica.

Alla partenza, prevista per le 11:00, saranno presenti il Sindaco di Messina Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Terranova. Per l’ANMIL parteciperanno vari rappresentanti, tra cui Antonino Capozzo e Luigi Francesco Cuomo. Numerose associazioni sportive e organizzazioni locali sosterranno Lanari, tra cui l’AS Aurora Messina dell’UICI, il Messina Rugby 2016 ASD e la PRC Messina.

Lanari, attualmente testimonial della sicurezza per ANMIL, porta la sua esperienza nelle scuole e nelle aziende italiane per promuovere la cultura della prevenzione. “Sarà un obiettivo importante non solo come sfida personale – dichiara Lanari – ma anche come opportunità per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”. La traversata sarà documentata dalla Giesse Logistica con un cortometraggio. Il Presidente nazionale ANMIL, Zoello Forni, ha espresso gratitudine a Lanari e al suo team, sottolineando l’importanza di tali testimonianze per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. “Siamo grati ad Andrea, ai suoi figli e al team per il grande lavoro e la determinazione che hanno dimostrato fino ad oggi”.

L’evento servirà anche per raccogliere fondi a favore delle vittime del lavoro attraverso ANMIL e il Centro Papa Giovanni XXIII. Per sostenere l’impresa di Lanari, è possibile effettuare una donazione sul conto corrente intestato ad ANMIL APS ETS.

