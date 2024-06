Operaio muore cadendo da una impalcatura a Campofelice

Un grave incidente sul lavoro ha scosso Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Giovanni Terrana, operaio di 64 anni, è deceduto dopo essere caduto da un’impalcatura mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio in via Imera. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dell’Asp per condurre le indagini, coordinate dalla procura di Termini Imerese, che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

Giovanni Terrana stava lavorando insieme ai suoi due figli quando è precipitato da un’altezza di 4-5 metri, battendo violentemente la testa. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per un’ora, ma senza successo. Le verifiche sulla ditta che stava eseguendo i lavori sono attualmente in corso, con particolare attenzione alla regolarità dell’affidamento e al rispetto delle norme di sicurezza. È necessario determinare chi fosse il titolare dell’azienda. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Cefalù e dai tecnici dell’Asp, specializzati nei controlli sui cantieri. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha espresso il suo cordoglio per la perdita di Giovanni Terrana, descrivendolo come “una persona per bene, sempre allegra e di compagnia”. Ha dichiarato: “A distanza di quattro mesi piangiamo un altro morto sul lavoro. È un momento doloroso per il mio paese. Questa mattina ha scherzato con diversi clienti in un bar mentre faceva colazione. Siamo davvero distrutti”. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’inaccettabilità delle morti sul lavoro: “È successo tutto in centro in paese, in via Imera, in una costruzione che si stava ristrutturando. In tanti hanno assistito al dramma che si stava vivendo. Non è possibile morire sul posto di lavoro. Non è accettabile”.

La comunità di Campofelice di Roccella è in lutto per la tragica perdita di Giovanni Terrana, un evento che solleva nuovamente la questione della sicurezza nei cantieri edili.

