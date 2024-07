Gioiosa Marea, falso Carabiniere truffa una donna, arrestato catanese

Nel pomeriggio del 4 luglio, una donna di Gioiosa Marea è stata vittima di una truffa orchestrata da due uomini della provincia di Catania con precedenti penali. Uno dei malfattori, fingendosi un Carabiniere, ha telefonato alla donna, informandola che il figlio, residente nel Nord Italia, era coinvolto in un incidente stradale. Successivamente, il complice si è presentato presso l’abitazione della donna, esigendo oggetti di valore per risolvere la presunta controversia, sostenendo che il figlio fosse trattenuto in caserma.

Ingannata dal racconto, la donna ha consegnato ai truffatori 4.000 euro in contanti. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dei residenti della zona al numero di emergenza 112, riguardo a un’auto sospetta. I Carabinieri, effettuati gli accertamenti necessari, hanno rapidamente individuato la direzione di fuga dei due malviventi, riuscendo a intercettarli nei pressi del casello autostradale della A/20 di Patti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto l’intera somma sottratta fraudolentemente. Uno dei truffatori è stato arrestato in flagranza di reato, mentre l’altro è stato denunciato per truffa aggravata.

