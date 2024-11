Bel tempo e temperature stabili in Sicilia grazie all’anticiclone

Domenica, un sistema di alte pressioni influenzerà il clima della Regione, favorendo condizioni di stabilità atmosferica con tempo sereno e soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti serali che risulteranno innocui. Sui litorali tirrenici, la giornata sarà caratterizzata da un’alternanza tra nubi sparse e schiarite, mantenendo comunque condizioni generalmente stabili. Sui litorali ionici, sull’Appennino e nelle aree interne, i cieli si presenteranno prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi per tutto il giorno, con l’eccezione di qualche addensamento in serata. Sul litorale meridionale, la situazione sarà in prevalenza poco nuvolosa, con presenza di nubi sparse limitata alle ore mattutine.

I venti soffieranno deboli, con provenienza dai quadranti sud-occidentali e con una rotazione che manterrà la stessa direzione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. I bacini del Basso Tirreno, del Canale di Sicilia e del Mare di Sicilia si manterranno poco mossi, garantendo condizioni marine favorevoli.

L’anticiclone, ben saldo sul Mediterraneo, assicurerà condizioni atmosferiche stabili anche nei primi giorni di novembre. Si segnala tuttavia la possibilità di formazione di isolati banchi di nebbia o foschia nelle ore notturne e all’alba nelle zone interne della Campania, in particolare tra Valle Telesina, il Sannio e il Vallo di Diano. Questi fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi rapidamente nelle ore diurne.

Altrove, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa soprattutto a partire da lunedì. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 23°C e i 25°C, con una marcata escursione termica tra le ore diurne e notturne, soprattutto nelle aree vallive. – Fonte 3Bmeteo.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo