Violento scontro a Capo d’Orlando, necessario l’elisoccorso

Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio alle 16:30 circa lungo la statale 113, in prossimità di contrada Marmora, Capo d’Orlando, all’incrocio con la strada per San Gregorio. L’incidente ha coinvolto un’auto, che usciva dalla traversa di San Gregorio, e un mezzo pesante diretto verso Messina.

L’auto, con a bordo due persone, è stata colpita in pieno dal mezzo pesante terminando la sua corsa contro il guardrail. Il conducente dell’auto ha riportato gravi ferite, mentre il passeggero accanto a lui ha subito lesioni serie ma meno gravi.

Immediato l’intervento della Polizia, di due ambulanze del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo. Considerata la gravità delle condizioni del conducente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente all’ospedale.

Il luogo dell’incidente è stato rapidamente messo in sicurezza dalle forze dell’ordine, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dello scontro per determinare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato significativi rallentamenti del traffico sulla statale 113, mentre la Polizia Stradale ha gestito il flusso dei veicoli per evitare ulteriori disagi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo