Banchetto nuziale abusivo a Palermo: intervengono i vigili

Palermo è stata teatro di un evento insolito ai Quattro Canti, una delle piazze più iconiche della città. Un matrimonio improvvisato o forse un gazebo di festa, decorato con la scritta “Viva gli sposi”, ha occupato lo spazio pubblico senza alcuna autorizzazione. La bellezza della piazza non è passata inosservata, e qualcuno ha deciso di sfruttarla come sfondo per festeggiare il proprio grande giorno. Tuttavia, l’allestimento abusivo non è sfuggito alla sorveglianza della polizia municipale, che è intervenuta prontamente.

“Appena abbiamo ricevuto la segnalazione, seppur tardiva, della vergognosa occupazione del suolo pubblico ai Quattro Canti, siamo intervenuti immediatamente per identificare i responsabili”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta. “Abbiamo applicato tutte le sanzioni previste per l’occupazione di suolo pubblico e le violazioni del codice della strada ai trasgressori incivili che hanno utilizzato indebitamente e senza autorizzazione piazza Vigliena.”

