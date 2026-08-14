Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 17 al 23 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha predisposto una nuova serie di controlli della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. I servizi saranno effettuati nella settimana compresa tra lunedì 17 e domenica 23 agosto 2026 e interesseranno l’autostrada A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.

L’attività rientra nel programma del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Messina e prevede l’impiego di strumenti per il rilevamento della velocità nei tratti caratterizzati da un maggiore tasso di incidentalità.

Secondo il calendario comunicato dalla Polizia Stradale, i controlli saranno effettuati nelle giornate del 17, 18, 21 e 22 agosto. Le verifiche interesseranno alternativamente la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, in entrambi i sensi di marcia.

La pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai servizi ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità e sulla necessità di mantenere una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada.

Sulle autostrade il limite ordinario è fissato a 130 chilometri orari, mentre in presenza di condizioni meteorologiche avverse scende a 110 chilometri orari. Sulle strade extraurbane principali il limite è invece di 110 chilometri orari, ridotto a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

I controlli programmati riguarderanno dunque quattro giornate nell’arco della settimana, con servizi distribuiti sulle due principali direttrici autostradali che collegano Messina con Catania e Palermo.

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