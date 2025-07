Incendio domato nel Parco di Morgantina: in fumo 15 ettari

Stamane un vasto rogo ha interessato un’ampia porzione del Parco archeologico di Morgantina, a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Il Corpo forestale regionale ha dichiarato: “Le fiamme si sono originate alle 14.40 in due punti distinti”, interessando il terreno incolto su pendii particolarmente impervi. Il personale del distaccamento di Piazza Armerina, giunto a piedi sul luogo, è riuscito a contenere l’incendio senza registrare danni alle aree monumentali.

All’operazione di spegnimento hanno preso parte anche i vigili del fuoco e due elicotteri del Corpo forestale, impiegati per le operazioni aeree di contenimento. Secondo quanto riportato, circa 15 ettari di macchia mediterranea sono stati avvolti dalle fiamme. “Circa 15 ettari di terreno incolto sono stati distrutti”, hanno aggiunto gli operatori intervenuti.

Attualmente la zona interessata è sottoposta alle attività di bonifica, mirate alla messa in sicurezza del sito e alla prevenzione di eventuali focolai residui. Gli interventi proseguiranno fino al completo smassamento e alla rimozione dei detriti combusti. Al momento non sono state segnalate persone coinvolte né criticità aggiuntive per il patrimonio archeologico.

