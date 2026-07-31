Tragedia a Filicudi, turista di 75 anni muore durante il bagno

Un uomo di 75 anni, originario di Varese e residente a Milano, è deceduto mentre si trovava in mare nella zona di Pecorini, sull’isola di Filicudi, nell’arcipelago delle Eolie. L’episodio si è verificato durante una normale attività di balneazione, quando alcuni presenti hanno notato che il turista era in evidente difficoltà.

Le persone che si trovavano sulla spiaggia sono intervenute immediatamente, riuscendo a riportarlo a riva nel tentativo di prestargli soccorso. Tra i presenti vi era anche una dottoressa, che ha avviato le manovre di rianimazione nella speranza di salvargli la vita. Nonostante i ripetuti tentativi, le sue condizioni sono apparse da subito particolarmente gravi.

Sul posto è successivamente arrivato il medico della guardia medica, giunto con l’ambulanza. Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, il sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso del 75enne.

La notizia della morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Filicudi. L’uomo, infatti, era una presenza abituale sull’isola da oltre trent’anni. Nel corso del tempo aveva instaurato un legame con il territorio e con i residenti, trascorrendovi lunghi periodi e acquistando anche un’abitazione.

Il decesso ha colpito numerosi abitanti dell’isola, che conoscevano il turista da molti anni e lo consideravano ormai parte integrante della comunità locale durante la stagione estiva.

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