Nuovi mezzi per la Polizia Municipale presentati oggi a Messina

Cinque nuove autovetture e otto motocicli sono stati aggiunti alla dotazione del Corpo di Polizia municipale durante una cerimonia tenutasi oggi in piazza Unione Europea. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello e il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina. Il cappellano del Corpo, don Gianfranco Centorrino, ha officiato la benedizione dei nuovi veicoli.

Il parco mezzi si arricchisce di cinque autovetture, di cui due modelli Renegade e tre Lancia Ypsilon, oltre a otto motocicli BMW GS 800. Questi veicoli saranno destinati ai servizi di polizia operativa territoriale, alla polizia stradale e alla sicurezza urbana, al fine di migliorare il controllo e il presidio delle strade cittadine.

“I nuovi mezzi – hanno affermato il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello – rientrano nel progetto volto a garantire il presidio e il controllo della sicurezza stradale e della città. L’obiettivo è innanzitutto il rispetto delle regole del Codice stradale, ma anche un’importante opera di prevenzione rispetto a comportamenti di guida rischiosi, a maggior ragione con l’approssimarsi di una stagione così intensa e vissuta dai giovani come l’estate”.

Questa iniziativa mira a potenziare l’efficacia e la prontezza della Polizia municipale, rafforzando la loro capacità di intervenire prontamente in situazioni critiche. La dotazione di mezzi moderni e adeguati rappresenta un passo significativo verso un miglioramento della sicurezza urbana, un tema di grande rilevanza per l’amministrazione cittadina. L’investimento nei nuovi veicoli evidenzia l’impegno delle autorità locali nel garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, promuovendo una cultura del rispetto delle norme stradali e della convivenza civile.

