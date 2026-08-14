Sicurezza stradale, il Comitato incontra la sindaca Armeli

Prosegue l’attività del Comitato Spontaneo “Strada Tortorici – Bivio Due Fiumare” per richiamare l’attenzione sulle condizioni della Fondovalle e sulla necessità di interventi per la sicurezza. Il 12 agosto una delegazione ha incontrato, nella sede municipale di Castell’Umberto, la sindaca Veronica Maria Armeli.

Alla riunione hanno partecipato anche il vicesindaco Marco Manera, gli assessori Antonino Giuseppe Catania Cucchiara e Valentina Tascone e la vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Randazzo.

Durante il confronto il Comitato ha illustrato le motivazioni della petizione popolare avviata per sollecitare interventi sull’arteria, segnalando diverse criticità: assenza di adeguate protezioni in alcuni tratti, presenza di vegetazione invasiva, necessità di pulire le cunette e di intervenire sul manto stradale, sulla segnaletica e sui guardrail. È stata inoltre evidenziata l’esigenza di definire con chiarezza le competenze sulla manutenzione.

Il Comune di Castell’Umberto ha definito la riunione «un momento importante di confronto e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale», precisando che si tratta di «un impegno che riguarda tutti» e che «sulla strada la sicurezza viene prima di tutto».

La Fondovalle Tortorici – Bivio Due Fiumare rappresenta un collegamento utilizzato quotidianamente da cittadini, lavoratori, studenti, mezzi agricoli e servizi di emergenza, tra cui ambulanze, vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine. L’arteria riveste inoltre una funzione di collegamento tra le aree interne e la viabilità costiera e intercomunale.

Il Comitato proseguirà nei prossimi giorni la raccolta firme e le iniziative di sensibilizzazione nei Comuni di Naso e San Salvatore di Fitalia. « Firma la petizione »

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