Bruxelles ricorda don Luigi Sturzo al Parlamento europeo

La figura e il pensiero di don Luigi Sturzo sono stati al centro di un convegno ospitato al Parlamento europeo di Bruxelles, intitolato “Don Luigi Sturzo – Un’eredità politica per il Partito Popolare Europeo”. L’iniziativa, promossa dall’eurodeputato del Gruppo PPE Marco Falcone in collaborazione con l’Istituto “don Sturzo”, la Fondazione “Sturzo”, l’Istituto di sociologia “Sturzo” e il Circolo “Esperia” di Bruxelles, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e italiane.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il segretario generale del Parlamento europeo Alessandro Chiocchetti, mons. Marco Malizia, Loredana Teodorescu e mons. Michele Pennisi. Presente anche una delegazione di deputati regionali di Forza Italia all’Ars guidata dal capogruppo Stefano Pellegrino, insieme a esponenti dell’Udc e di Noi Moderati.

A margine dell’evento, Falcone ha evidenziato il rilievo storico e politico del sacerdote di Caltagirone, definendolo «una delle personalità italiane più intuitive e vivaci del Novecento», capace di coniugare dottrina sociale della Chiesa e azione amministrativa. «Nei suoi scritti e nella sua azione troviamo principi come democrazia, sussidiarietà, autonomia delle comunità locali e centralità della persona», ha affermato, richiamando inoltre la visione europeista di Sturzo, che già negli anni Venti prospettava un’Europa unita e federale.

La presidente Metsola ha sottolineato l’attualità del pensiero sturziano rispetto alle sfide dell’Unione europea, affermando che «la politica non può essere separata dalla libertà e dalle responsabilità» e indicando in sussidiarietà, sicurezza e pace i pilastri dell’azione europea. Anche il ministro Tajani ha ribadito il valore dell’eredità politica di Sturzo, ricordandone il ruolo tra i primi sostenitori dell’integrazione europea e il riferimento ai principi di libertà e sussidiarietà. «Al centro del suo pensiero c’era l’uomo e la libertà da garantire alle persone», ha dichiarato.

