Rapina al centro scommesse di viale Giostra a Messina, due arresti

La Polizia di Stato ha eseguito a Messina due misure cautelari nei confronti di due cittadini messinesi, uno dei quali minorenne, ritenuti coinvolti, in concorso, in una rapina a mano armata avvenuta in un centro scommesse del viale Giostra. I provvedimenti sono stati emessi dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Messina e del Tribunale per i Minorenni di Messina, su richiesta delle rispettive Procure.

L’attività investigativa è stata condotta dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Messina, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina e della Procura per i Minorenni di Messina. Secondo quanto ricostruito, i fatti risalgono allo scorso settembre, quando due persone, con il volto coperto e vestite di scuro, fecero irruzione nell’esercizio commerciale.

Giunti al bancone, uno dei rapinatori avrebbe minacciato il dipendente con un fucile a canne mozze, intimandogli di consegnare l’incasso e il denaro disponibile, mentre il complice avrebbe rovistato nei cassetti, appropriandosi delle banconote. L’azione si sarebbe conclusa con la sottrazione di circa 900 euro e la successiva fuga.

Le indagini, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di individuare un diciassettenne quale presunto autore materiale e di ricostruire le fasi dell’episodio. È emerso, inoltre, il presunto coinvolgimento di un ventisettenne messinese, accusato di avere fornito supporto logistico, accompagnando i rapinatori in auto prima e dopo il colpo e occultando il motociclo utilizzato all’interno della propria abitazione.

Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per il ventisettenne e il collocamento in comunità per il minorenne.

