Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 23 febbraio al 1° marzo

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato una nuova serie di controlli sul territorio cittadino finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Le attività saranno svolte da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026 e interesseranno alcune delle principali arterie urbane caratterizzate da elevati flussi di traffico.

I servizi prevedono l’impiego di dispositivi Autovelox per il monitoraggio della velocità e del sistema Scout per il rilevamento delle violazioni legate alla sosta irregolare. I controlli con Autovelox saranno effettuati lungo diversi tratti della S.S. 114, nei segmenti di Giampilieri Marina tra il km 15,000 e il km 15,700, Galati dal km 9,100 al km 10,000, Briga Marina dal km 13,100 al km 13,700 e Pistunina dal km 5,200 al km 5,800. Analoghe verifiche interesseranno la S.S. 113 nei tratti di S. Saba tra il km 26,000 e il km 26,600, Spartà dal km 21,400 al km 22,400 e Mortelle dal km 11,700 al km 12,200. I controlli saranno inoltre attivi in via Circuito Torre Faro, in via Consolare Pompea tra il km 7,500 e il km 8,000 e in viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà utilizzato per il controllo delle violazioni relative ai divieti di sosta in diverse zone del centro urbano, tra cui corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sull’osservanza dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta, ricordando che l’eccesso di velocità incide in maniera significativa sulla gravità dei sinistri stradali e invitando al rispetto delle disposizioni, in particolare per la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

