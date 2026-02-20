Trasporto pubblico, 29 nuovi bus elettrici per Messina

Ventinueve autobus elettrici sono stati presentati a Piazza Duomo, segnando un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento della flotta dell’Azienda Trasporti Messina e nel rafforzamento delle politiche di mobilità sostenibile promosse dall’amministrazione comunale. I nuovi mezzi comprendono diciotto bus da dodici metri e undici da nove metri e mezzo, tutti a trazione completamente elettrica.

Con l’introduzione dei nuovi veicoli, il parco mezzi a emissioni zero di ATM raggiunge 97 autobus. La dotazione complessiva dell’azienda include inoltre 19 mezzi ibridi e 116 a basso impatto ambientale, per un totale di 232 unità. I veicoli, realizzati da Iveco e acquisiti attraverso finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati presentati alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del direttore generale del Comune Puccio, della presidente di ATM Carla Grillo e dei vertici aziendali.

Il sindaco Basile ha dichiarato: “Continuiamo a investire sull’elettrico nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile, che mette al centro il trasporto pubblico e mira ad abbattere le emissioni di CO2 in città. In questi anni, ATM ha svolto un ruolo fondamentale supportando operativamente le politiche green dell’amministrazione comunale”.

Il vicesindaco Mondello ha evidenziato che “il trasporto pubblico locale rappresenta il fulcro di un modello di mobilità non più autocentrico, capace di garantire spostamenti efficienti e rispettosi dell’ambiente, in una visione integrata della viabilità urbana”.

La presidente Grillo ha sottolineato che la crescita della flotta a basso impatto ambientale deriva da scelte avviate dal 2020 in collaborazione con il Comune di Messina, precisando che ulteriori diciotto autobus elettrici saranno consegnati entro giugno 2026. Tra questi figurano dodici mezzi snodati destinati principalmente alla linea Shuttle e sei bus da otto metri.

I nuovi autobus entreranno in servizio nei prossimi giorni, contribuendo al potenziamento del trasporto pubblico e alla riduzione delle emissioni.

