Congedi fino a 24 mesi per malati oncologici, il via libera del Senato

Il Senato ha sancito definitivamente la legge sulla “conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici”, estendendo le tutele a circa quattro milioni di persone affette da patologie oncologiche, invalidanti, croniche o rare. La normativa, approvata con voto trasversale, garantisce ai dipendenti un periodo di congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi, senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo.

Al termine del periodo di assenza, il lavoratore potrà accedere in via prioritaria allo smart working, “ove la prestazione lavorativa lo consenta”. Durante il congedo, inoltre, viene istituito un aumento da otto a dieci ore di permessi retribuiti per visite ed esami ravvicinati; per le ore eccedenti si applicherà l’indennità prevista per le terapie salvavita.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono previste sospensioni dell’attività su richiesta dei soggetti interessati. Il finanziamento nazionale ammonta a 20,9 milioni di euro nel 2026, con incremento graduale fino a 25,2 milioni annui dal 2035.

Presso il Ministero dell’Università e della Ricerca sarà istituito un fondo biennale da 2 milioni di euro, destinato a premi di laurea in ambito sanitario, intitolato alla memoria dei pazienti oncologici. La legge, approvata dalla Camera a marzo, è stata accolta con favore dalle associazioni di pazienti, che ne riconoscono l’importanza nel contrasto ai licenziamenti forzati al termine dei primi sei mesi di malattia.

