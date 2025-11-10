Progetto universitario, studenti londinesi in visita di studio a Messina

Un gruppo di studenti della London Metropolitan University, School of Architecture and Design, Diploma Unit04, ha soggiornato a Messina per alcuni giorni nell’ambito di un programma di studio dedicato all’analisi di due spazi pubblici del centro cittadino. Gli studenti, guidati dal docente Jonas Lundberg, hanno svolto rilievi e osservazioni sul territorio, avviando un percorso progettuale che proseguirà per l’intero anno accademico.

L’iniziativa è stata promossa dal vicesindaco Salvatore Mondello, che ha accompagnato gli studenti insieme all’architetto Calogero Brancatelli nelle visite ai luoghi individuati per l’attività di ricerca. Il progetto prevede che gli elaborati finali vengano presentati a metà giugno presso la sede della London Metropolitan University e, successivamente, illustrati nuovamente a Messina nel corso di un secondo incontro programmato in città.

“È stato molto piacevole guidare questi ragazzi alla scoperta della nostra città, per promuovere l’immagine di Messina all’estero e per arricchire la nostra visione di spunti che provengono da giovani di altre latitudini”, ha affermato il vicesindaco Mondello, sottolineando la rilevanza formativa dell’iniziativa. “Sono esperienze che mostrano quanto sia stato fatto per la città e quanto ancora si possa realizzare, condividendo idee, progetti e opportunità”, ha aggiunto.

L’esperienza si inserisce in un quadro di attività rivolte alla collaborazione internazionale e allo scambio accademico, con l’obiettivo di approfondire modelli di progettazione urbana e favorire il confronto tra approcci e prospettive differenti.

