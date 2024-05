Escursione Naturalistica, alla scoperta del Pagliaio di Piano Noce

Il prossimo 26 maggio, si terrà l’escursione da Monticelli al Pagliaio di Piano Noce, promossa da BCsicilia con il sostegno dell’Ente Parco delle Madonie e del Museo Naturalistico di Castelbuono. L’evento mira a favorire la conoscenza e la conservazione dell’ambiente naturale delle Madonie attraverso itinerari guidati a piedi e a cavallo, sostenuti da mezzi fuoristrada.

Durante l’escursione, i partecipanti potranno percorrere sentieri protetti dall’azienda forestale, ammirando panorami mozzafiato e immergendosi nell’ecosistema del Parco. Il percorso, di difficoltà medio/bassa, conduce al Pagliaio di Piano Noce, nel cuore delle montagne delle Madonie.

I partecipanti sono invitati a documentare l’esperienza fotograficamente per la possibilità di esposizione al Museo Naturalistico Minà Palumbo e inclusioni in una pubblicazione sul Parco delle Madonie. Si consiglia abbigliamento comodo e attrezzatura da trekking, con possibilità di una sosta per la colazione a sacco e una grigliata offerta dall’organizzazione.

La partecipazione richiede una quota di 10 euro, che include anche l’assicurazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 328.310 9631. L’appuntamento è fissato per le 08:45 presso l’Eremo di Liccia, raggiungibile dalla strada che collega Castelbuono a San Guglielmo.

