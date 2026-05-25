Codacons promuove la campagna “Non toccate il medico di famiglia”

La campagna “Non toccate il medico di famiglia”, promossa in Sicilia da Francesco Tanasi, giurista e Segretario nazionale del Codacons, entra nella fase attuativa con l’avvio di una mobilitazione diffusa sul territorio regionale. L’iniziativa, secondo quanto comunicato dall’associazione, è finalizzata alla tutela del medico di medicina generale, indicato come presidio sanitario di prossimità e punto di riferimento quotidiano per cittadini, famiglie, anziani, pazienti cronici e soggetti fragili.

Da oggi, riferisce il Codacons, oltre 1.900 studi medici aderenti alla FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – saranno coinvolti come punti di riferimento per i cittadini interessati a sostenere il comitato “Non toccate il medico di famiglia”. Gli ambulatori coinvolti, distribuiti sull’intero territorio siciliano, si affiancheranno alle sedi già operative dell’associazione.

Secondo Tanasi, il ruolo del medico di famiglia non deve essere ridimensionato né reso più distante dal rapporto diretto con il cittadino. Il Codacons evidenzia come in Sicilia, in particolare nei piccoli centri, nelle aree interne e nei quartieri periferici, il medico di medicina generale rappresenti spesso il primo e più immediato accesso ai servizi sanitari.

L’associazione sostiene inoltre la necessità di rafforzare la sanità territoriale. In questo contesto, le Case di Comunità vengono indicate come uno strumento utile soltanto se integrate con il territorio e realmente operative, senza sostituire il rapporto consolidato tra medico e paziente.

“L’adesione di oltre 1.900 studi medici dimostra che questa iniziativa è radicata nei territori e condivisa da chi opera ogni giorno accanto ai cittadini – afferma Francesco Tanasi – Modernizzare il sistema sanitario non significa burocratizzare o indebolire il rapporto fiduciario tra medico e paziente. L’obiettivo è rafforzare il medico di famiglia, non ridurne il ruolo”.

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